4000 barn i paviljonger - hör politikerna debattera

I dag håller över 4000 barn till i tillfälliga paviljonger och lösningen är både kostsam och omdiskuterad.

Under förra veckans kommunfullmäktige togs det här upp och diskuterades bland annat av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts ordförande Jenny Axelsson (C) och utskottets vice ordförande Stefan Pålsson (S). Under tisdagen tog de plats i studion för en debatt.

Lyssna på inslaget för att höra politikerna debattera frågan!