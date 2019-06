Vandringar ska göra områden i Halmstad säkrare

Nu ska trygghetsvandringar skapa en säkrare stadsmiljö – det hoppas kommunen och polisen i Halmstad.

Problemen med gäng och kriminalitet bland unga har ökat på sina håll under senare tid enligt kommunen och därför ska vuxna lysa med sin närvaro i centrala Halmstad och på Vallås under åtta veckor i sommar. Trygghetsvandringarna kommer att ske från onsdagar till lördagar under eftermiddagarna och tidiga kvällar.