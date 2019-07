Volontärerna räddar ponny-SM

Just nu pågår ponny-SM i dressyr i Våxtorp i Laholm. Björbäcks ryttarförening, som står för arrangemanget, hade räknat med att få en hel del sommarjobbare via kommunen, men fick sent beskedet att det inte skulle bli så.

Föreningen oroade sig för hur det skulle gå att hålla arrangemanget, men i sista stund fick de 10-15 sommarjobbare via kommunen och även en hel hög volontärer.

– Jag tycker dressyr är väldigt kul och om jag skulle gå på tävling skulle jag vilja att det är mycket funktionärer med och veta att det finns ett engagemang, säger volontären Cajsa Torkelsson.