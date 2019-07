Efter anklagelserna – Kris ordförande stängs av

Förbundsordförande för Kris, Paul Barath från Halmstad, tog en time out i våras efter att ha blivit anklagad för sexuellt utnyttjande av två kvinnliga medlemmar. Nu vill Kris utesluta Barath från föreningen då de påstår att han spridit illvilliga rykten om organisationen under sin time out.

– Då jag har varit ansiktet utåt för Kris i många, många år så besitter jag ett stort kontaktnät, där jag är ansvarig för sponsorer, säger Paul Barath till P4 Halland.

Han förklarar att han velat berätta för sponsorerna vad som hänt och vad han tänker göra åt det. Men styrelsen menar tvärtom att han inte skulle prata med sponsorer eftersom han tekniskt sett inte var föreningens ordförande.

– Han skulle ta time out från Kris i tre månader och inte lägga sig i Kris arbete utan jobba på sig själv och sin relation till sin sambo, säger Germay Woldu som är tillförordnad förbundsordförande för Kris.