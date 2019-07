Fel information kring ersättning - vårdpersonal känner sig lurade

Vårdpersonalen inom Region halland har fått fel information om vad som gäller med deras löner när dom går in o jobbar under sin semester. Många i personalen uppfattade det som att de skulle få grundlön och bonuslön under semesterarbetet. Istället handlade det enligt Region Halland enbart om en bonuslön.

– Det handlar om otydligheter i sådant som inte borde vara det och det handlar om feltolkningar i ett erbjudande från arbetsgivaren. Man har varit inställd på att få en högre ersättning än vad man fick vilket gjorde att man blev förbannad och irriterad, säger Margott Kamrudin, Vice ordförande i vårdförbundet i Halland.

Region Halland säger att detta handlar om ett beslut från politiskt håll.

– Detta är ju ett politiskt beslut och vi tar sedan fram tillämpningsanvisningar, både beslutet och tillämpningsanvisningarna gäller och det är vad vi kommer förhålla oss till och betala ut, säger Christin Karlsson som är personaldirektör inom Region Halland.

Nu kallar Vårdförbundet till en så kallad tvisteförhandling.