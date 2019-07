Strömavbrott och kraftiga skurar under natten – SMHI varnar

Förutom att flera hushåll stått utan ström har räddningstjänsten även fått ta emot larm om översvämningar under natten. Regn- och åskvädret kommer fortsätta under tisdagen och SMHI varnar för stora regnmängder under eftermiddagen.

– Man får räkna med att åskan kommer och går här under dagen och eftermiddagen, säger Emelie Bäckström, meterolog på SMHI.