Ny ridsportutbildning intar högskolan redan i höst

Det är i programmet "Professionell idrottskarriär och arbetsliv" som ridsport nu blir tillgänglig som inriktning. Golf och bordtennis har sedan flera år varit valbara inriktningar.

Detta blir den enda just nu akademiska utbildningen som fokuserar på just elitsatsande ryttare. Högskolan är sent ute med att berätta om den nya utbildningen men öppnar upp för sen anmälan till höstens start.

– Det är en kandidatexamen, så det är båda föreläsningar och tentamen, men hela utbildningen är i grunden en chans för elitsatsande idrottsutövare att kunna på ett helhjärtat och hundraprocentigt sätt satsa på sin sport, säger, projektkonsult Niklas Helsingius Måneschiöld.

Hippson.se var först med nyheten.