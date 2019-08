En man tog sig in på Polisens innergård

Det har varit mycket fyllor och bråk men inget som har lett till något allvarligt.

En händelse som stack ut var när Polisen i Halmstad upptäckte att någon hade tagit sig in på deras innergård vid klockan 5.00 på söndagsmorgonen, och lagt sig under en bil.



Polisen känner till mannen sen tidigare och det rör sig om en man som är psykiskt sjuk, och som nu åtalas för grovt olaga intrång. Man är bekymrad över hur mannen har tagit sig in på området och ska se över detta.

I Kungsbacka fick man ett larm vid klockan 2.30 då någon hade krossat en butiksruta i Fjärås. Det är oklart hur mycket som har stulits men brottet rubriceras som grov stöld.

Räddningstjänsten fick ett larm vid klockan 2.00 om att en blixt hade slagit ner i ett hus i Laholm. Blixten träffade en TV-antenn men det det började inte brinna även om det blev mycket dimma i huset, och de boende kunde återvända hem under söndagsmorgonen.