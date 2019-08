Gemenskapsföreningen bjuder in till integration

I juni bjöd Gemenskapsföreningen i Kungsbacka in till Midsommarfirande i Kungsbackaskogen, nu bjuder de in till Eid-firande. Under söndagen fylldes idrottshallen på Elof Lindälvs gymnasieskola med syftet att skapa förståelse och möten.

Intresset för evenemangen har varit stort och grundarna Nour Abo Saleh och Tasnim Marawi ser ljust på framtiden.

Det jag vill är att när man frågar en svensk vad Eid är så vet de det, och om man frågar en nyanländ vad Midsommar är så vet de också det, säger Nour Abo Saleh.