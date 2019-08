Rekordmånga ansöker om skuldsanering

– Det här är ju andra gången som jag hamnar i skuld och det är på grund av mitt spelande, säger Fredrik som är en av dem som har ansökt om skuldsanering i år.

– Just nu ligger skulden på nästan 1,2 miljoner. Jag har skickat in en ny ansökan, så vi får väl se om den går igenom den här gången, säger Fredrik.

Den som har så stora skulder att man inte kan förväntas kunna betala av dem under överskådlig tid, kan ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. Skuldsaneringen fungerar vanligtvis så att den skuldsatta lever på existensminimum under fem år och får hjälp att sköta återbetalningarna av sina skulder. Därefter skrivs alla återstående skulder av.



Efter en lagändring 2016, som gjorde det enklare att ansöka om skuldsanering, mer än fördubblades antalet ansökningar till Kronofogden. Under förra året såg siffrorna ut att ha stabiliserat sig, då de till och med minskade något.

Men i år syns återigen en tydlig ökning. Fram till sista juni hade det kommit in 10 893 ansökningar – en ökning med cirka 15 procent jämfört med samma period förra året.



– Vi vet att det finns ett väldigt stort behov där ute. Det kan dels bero på att det är mer känt att man kan söka skuldsanering, sen tror jag att de senaste årens kreditsamhälle också påverkar att fler är i behov av skuldsanering. Och sen ser vi också en ökad andel spelrelaterade skulder, säger Per-Olof Lindh, enhetschef på Kronofogden..



Hur märker ni det?



– Vi ser det ju framförallt i ansökningar och när vi pratar med dem som ansöker. Då vet vi att hos minst 20 procent av dem som ansöker så finns det spelrelaterade skulder, säger Per-Olof Lindh.



Beviljandegraden för skuldsanering har legat relativt konstant på runt 65 procent de senaste åren. Och Fredrik, som samlade på sig en mängd olika lån för att finansiera sitt spelande, hoppas att han blir en av dem som får sin ansökan beviljad.



– Det som skulle vara skönt är ju just att det blir samlat på ett ställe, jag har ett ställe där jag kan betala in varje månad. Det är det som är liksom målsättningen. Sen är det ju också att det skulle gå snabbare för mig att bli av med mina skulder, säger han.