Facket om undersköterskornas situation: "Går på knäna"

Närmare 15 000 undersköterskor runtom i landet har skrivit under en namnlista som ska lämnas in till regeringen och socialminister Lena Hallengren under torsdagen.

– Det är färre som utbildar sig till undersköterskor i dag. Delade turer och kvällspass varannan helg lockar inte, säger Rasmus Eliasson, undersköterska och ordförande för sektion vård och omsorg på fackförbundet kommunal i Halmstad.

Men han ser också en positiv förändring hos arbetsgivarna.