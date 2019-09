Nya gångbron sätts på plats – men hänglås undanbedes

Under torsdagen påbörjades monteringen av grunden till den nya Gamletullsbron i centrala Halmstad.

Under sommaren monterades den gamla och skadade bron ner och under torsdagen och fredagen ska brosektionerna i stål fästas över Nissan.

Väder och vind ställde till det men i övrigt gick monteringen bra säger projektledare Ulf Frändeland. Men de hänglås som hängde på gamla Gamletullsbron, vill han inte se hängandes på den nya.

– Häng inga lås på bron. Det fördärvar konstruktionen på den i ett längre perspektiv, säger han.