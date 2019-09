Nu börjar insamlingen till Världens Barn

Världens Barn-veckorna pågår under vecka 39 och 40, alltså från den 23 september till och med den 6 oktober. Under sex av de här dagarna kommer P4 Halland anordna kommunkamp. Sammanlagt tolv av kanalens medarbetare kommer tävla i duor mot varandra. Varje lag har blivit tilldelade en kommun där de kommer spendera en dag för att träffa människor och samla in pengar.

Vill du hjälpa till? Följ oss i radion och på sociala medier för att veta var våra reportrar befinner sig.

Då besöker vi länets kommuner

Fredag 27 september: Falkenberg

Måndag 30 september: Hylte

Tisdag 1 oktober: Laholm

Onsdag 2 oktober: Kungsbacka

Torsdag 3 oktober: Halmstad

Fredag 4 oktober: Varberg