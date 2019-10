Kemikalier oroar efter brand i kemtvätten Harplinge

Det var under måndagskvällen som kemtvätten i Harplinge började brinna. Räddningstjänsten lät byggnaden brinna ner under kontrollerade former.

Ett släckningsarbete med vatten hade riskerat att kvarliggande kemikalier runnit ner i grundvattnet.

– Byggnaden skyddar föroreningarna. Nu blir det mer exponerat för väder och vind, säger Malin Salberg, miljövårdshandläggare vid länsstyrelsen.

Området vid kemtvätten i Harplinge utanför Halmstad har sedan tidigare kartlagts av länsstyrelsen som förorenat.

– Det finns en källare i lokalen där har det talats om att det finns lite kemikalier kvar, säger Malin Salberg.