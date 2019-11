Hallänningar använder mindre antibiotika

Under en period på ett år tillbaka såldes 280 recept per 1000 invånare i Halland. För två år sen var den siffran 305 recept per 1000 invånare.

Antalet uthämtade recept i Halland har under de senaste två tolvmånadersperioderna minskat med drygt 12 procent, i hela riket har det minskat med 13 procent.

Flest recept skrivs ut till personer över 80 år. Minskningen av antibiotika är störst bland barn under 6 år, i gruppen 65 år och uppåt har antibiotikaförsäljningen inte minskat. Det visar statistik som Folkhälsomyndigheten sammanställt.

18 november är utsett till Europeiska antibiotikadagen. Syftet med dagen är att stoppa onödig användning av antibiotika och motverka antibiotikaresistens