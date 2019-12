Just nu: Stopp i tågtrafiken – personbil nära spåret

Det är två bilar som krockat och åkt ner i diket i höjd med Mölndal. Den ena bilen for ut på banvallen och är så pass nära tågspåret att man har behövt ställa in all tågtrafik mellan Mölndal och Kållered.

Det innebär att det för närvarande är helt stopp i tågtrafiken mellan Kungsbacka och Göteborg. Det påverkar även Öresundstågen som går söderut i länet.

Ett körfält i norrgående riktning på E6 är också avstängt vid olycksplatsen.

I nuläget finns det ingen prognos på hur lång tid det kommer ta, tågtrafiken kommer igång först när bilen är bogserad från platsen.

En person har förts från platsen i ambulans.