Pelle Hörmander: Hela världen kommer sörja Marie Fredriksson

Pelle Hörmander har tidigare jobbat på P4 Halland och var med när Roxette slog igenom.

– Hela Sverige kommer i dag sörja Marie Fredriksson. Inte bara vi i Sverige, det är är en världsnyhet.

Pelle Hörmander minns när hon var med i Nissan Jazzband och sjöng klassiska jazzlåtar som "As time goes by".

– Det är en gammal standard låt som alla har fördärvat men Marie fick den att leva på något sätt. Hennes sätt att frasera och ta till sig texterna. Hon var ju så musikalisk, säger han.

Marie Fredriksson dog på måndagsmorgonen. Hon blev 61 gammal.