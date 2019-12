TV4-släckningen drabbar miljontals kunder

TV4 och dess systerkanaler släcktes efter midnatt ned för 1,6 miljoner hushåll. Skälet är en konflikt mellan Com Hem och TV4.

– Varför hålla på inför en storhelg som stundar, säger Joel.

I december tog Telia över som ägare för TV4. Enligt Com Hem handlar konflikten kring TV4 om tillgänglighet, konkurrens och valfrihet gällande digitalt tv-utbud. Huvudfrågan för Telia att besvara är huruvida det ska vara möjligt för alla Sveriges tv-tittare att streama TV4 via till exempel mobiler och plattor.

Enligt TV4 har Com Hem under lång tid krävt att få mer utan att betala mer. Com Hem har erbjudits att sända kanalerna fritt, utan avtal en månad till, men avfärdat erbjudandet.