Räddningstjänsten lämnar – arbetet med industribrand avslutat

Under dagen har räddningstjänsten haft en kranbil på plats för att lyfta undan plåtar och släcka eventuella bränder under. Enligt insatsledare Anders Nordlund har de kunnat släcka tre brandhärdar som de upptäckt under arbetets gång.

Enligt polisen startade branden troligen av gnistor från en truck på en bildemonteringsfirma i en av byggnaderna som brunnit ner. Händelsen rubriceras som allmänfarlig vårdslöshet.

Ingen människa skadades i branden.