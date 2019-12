Örnaskolan i Hyltebruk tar in vakt innan jullovet

Örnaskolan i Hyltebruk har tagit in en vakt till skolan för att upprätthålla ordning. Just innan jullov brukar det vara stökigt på skolan, enligt rektor Per Henriksson.

– Jag tror inte det är ovanligt. Men om man fick önska hade man önskat att vi inte haft några som helst problem i umgänget mellan elever, eller elever och vuxna, säger han.

Örnaskolan tog också in vakter under en period i våras. I somras sattes övervakningskameror upp för att stoppa skadegörelse.