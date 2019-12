Metalbatteristen från Varberg: var större än han tänkt sig

At The Gates är stilbildare av det som kom att kallas "The Gothenburg sound" inom death metal, och störst genombrott fick "Slaughter of the soul" från 1995.

Adrians yngre bror Daniel Erlandsson är också världskänd trummis i Arch Enemy och båda bröderna har utnämnts till några av världens bästa trummisar - men vem av bröderna är egentligen bäst?

– Det beror på vem du frågar.

Hösten 2019 åkte tre metalband med halländsk koppling ut på gemensam nordamerika-turné tillsammans med Amon Amarth: At the Gates, Arch Enemy och Grand Magus.

– Det var väldigt svenskt, skrattar Adrian.

Tryck på play för att höra om pappans tennisplaner för Adrian och om vem av bröderna som egentligen trummar bäst!