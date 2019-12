Poängtapp på hemmaplan för HK Varberg

HK Varberg ligger sist i tabellen i Elitserien. Trots vinst under förra omgången mot Alingsås som är ett av topplagen i serien blev hoppet om fortsatta segrar kortvarigt. Under fredagen blev det förlust mot Hallby IK på hemmaplan och HK Varberg får ta nya tag i nästa match mot IK Sävehof. Laget behöver få in fler poäng för att ha en chans att hänga kvar i Elitserien.