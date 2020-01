Kommunala verksamheterna öppnar igen

På grund av den vattenläcka som upptäcktes under nyårsnatten höll de kommunala verksamheterna stängt under torsdagen. Under torsdagen lagades läckan och på fredag morgon räknar det kommunala vattenbolaget Vivab med att vattenreservoarerna fyllts på.

Därefter är det okej att använda vattnet precis som vanligt och därmed öppnar alltså de kommunala verksamheterna igen.