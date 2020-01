Avspärrningarna hävda vid gångtunneln

Under fredagseftermiddagen hävde avspärrningen vid gångtunneln under norra infarten i Halmstad, där en kvinna ska ha blivit våldtagen tidigt under fredagsmorgonen.

– Teknikerna är klara på platsen. Vi arbetar vidare med spaningsuppgifter, spår som eventuellt säkrats på platsen och förhör, säger Jenny Widén, presstalesperson på polisen region väst.