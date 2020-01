Brons för Hylte/Halmstad efter stark vändning

Det såg länge ut som om att volleybollklubben Hylte/Halmstad skulle gå medaljlösa från årets upplaga av Grand Prix då de låg under med 0-2 i set mot Sollentuna VK i bronsmatchen.

Extra tufft var det också för Hylte/Halmstad efter att centern Cornelia Rosenqvist lämnat skadad.

– Det känns lite overkligt just nu med tanke på vår situation, men jag är riktigt nöjd med vår prestation med tanke på att vi spelade utan en center. När hon klev av blev det en helt annan typ av volleyboll, alla nerver försvann och ersattes av panik. Jag tror att det gjorde motståndarna nervösa också för de fattade inte vad som hände. Det var stor lättnad när matchbollen gick in. Jag är så nöjd med oss just nu, det här var en stark insats, säger Jona Vigfusdottir efter matchen som slutade 3-2 till Hylte/Halmstad.