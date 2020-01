Halland kammade noll på Guldbagge-galan

Under måndagskvällen gick Guldbaggegalan av stapeln och Jesper Ganslandt film 438 dagar som är baserad på boken med samma namn var nominerad till Bästa film. Men det blev ingen guldbagge utan istället gick priset till And then we danced.

Torbjörn Olsson, från Vessigebro, vann heller inte priset för bästa visuella effekter för 438 dagar.