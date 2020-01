Skådisen om att se sig själv på bio – behöver kudde

Under Göteborgs filmfestival i helgen är det premiär för filmen Are we lost forever. Jonathan Andersson från Falkenberg spelar ena halvan i paret Hampus och Adrian som gör slut.

Han har själv inte sett uppbrottsdramat ännu, men tycker att det är att det kan vara jobbigt att se sig själv på vita duken.

– Jag kanske tar med en kudde till bion och slänger upp framför, säger han.