LKAB visste om rostproblem innan dödsolycka

P1:s Kaliber avslöjar i dag att det statliga gruvbolaget haft ett stort antal rapporter om rost och arbetsmiljöfaror i verket under den senaste tioårsperioden. Dessutom visade en besiktning ett drygt halvår före dödsfallet att området där hon föll var rostigt och krävde omedelbar åtgärd, enligt företaget som gjorde besiktningen. Evelina Markström är Julias syster.



– Fortfarande när jag tänker en olycka på jobbet så tänker jag att det inte är så allvarligt. Men en olycka på jobbet var ju verkligen något som för alltid har förändrat våra liv.



Det var 27 juli som Julia Markström föll genom ett gallergolv i pelletsverket i Svappavaara. Hon dog senare på sjukhus. LKAB:s egen utredning av olyckan säger att rost var en mycket trolig orsak.

Jan Moström, VD för LKAB, anser att bolaget har ett ansvar.



– Ja, det är ju så att det skedde på en av våra anläggningar i pelletsverket i Svappavaara så självklart har vi ett övergripande arbetsmiljöansvar för den anläggningen.



Kalibers granskning visar att anställda under många år slagit larm om rost och problem med gallergolv. Ungefär 50 interna risk- och tillbudsrapporter från 2008 till 2017 pekar på såna här problem i anläggningen i Svappavaara, mest i pelletsverket, men även i andra delar av anläggningen.



Så de här problemens omfattning har ju varit kända för er under lång tid, och ändå händer den här dödsolyckan.



– Det är ju också så att vi jobbar ju intensivt med att få upp så många risk- och tillbudsrapporter som bara går för att få ett underlag att förbättra vår arbetsmiljö. Och med det underlag som vi får fram, de tillbud och riskrapporter så gör vi en utvärdering, vad och i vilken omfattning så måste de här åtgärdas och så åtgärdas de.



– Uppenbarligen i det här fallet så nånstans har det ju gjorts en felbedömning i nivå på risk.



Enligt LKAB har alltså problemen som beskrivs i rapporterna åtgärdats.



Hösten innan Julia Markström föll gjordes också en rostbesiktning i verket. Enligt Sweco, som gjorde besiktningen, hade man då larmat om rost och uppmanat till omedelbara åtgärder i det område där Julia Markström föll. Men golvpartiet som rasade var inte åtgärdat.



– Vi uppfattade nog inte i Swecos rapport att det var en omedelbar fara utan det var en besiktningsrapport som beskrev ett antal punkter som behöver åtgärdas. De punkterna har gått in i vårt planeringssystem för att åtgärdas, säger Jan Moström.



Efter Julias dödsolycka har pelletsverket i Svappavaara stängts och ett omfattande underhållsarbete genomförs just nu.