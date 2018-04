Veteranen Per Holm (KD) lägger av

Per Holm säger till P4 Örebro att det efter 30 år i fullmäktige får vara nog och tycker det är dags att lämna över till nya krafter.

Det har många gånger rapporterats om hur Per Holm och socialdemokraternas Dan-Åke Moberg hamnat i konflikt under fullmäktigemöten, men Per Holm menar att det inte haft någon betydelse för att han nu väljer att kliva av.

Vid höstens val kommer istället Camilla Valfridsson toppa Kristdemokraternas lista i Kumla.