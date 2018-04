Här kommer du kunna kalla på bussen – till bostaden

För den som bor 1,5 kilometer från närmsta busshållplats i Askersund och Nora kommun kan det nu bli lättare att åka kollektivt.

I höst kommer kommunerna på prov att införa anropsstyrd närtrafik. Under vissa tider under vardagar ska man kunna boka in bussturer som i sin tur kan stanna utanför resenärens bostad.

Kommunernas förhoppning är att om försöket faller väl ut kan det bli en modell för närtrafik i hela länet.