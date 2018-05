Polisen utreder ett misstänkt mordförsök i Lindesberg.



Sent igår kväll larmades de till en adress där en skadad man i 25-årsåldern hade påträffats. Mannen kördes i ambulans till sjukhuset men kunde skrivas ut senare under natten.



En person är anhållen i sin frånvaro misstänkt för försök till mord, polisen fortsätter att söka personen under dagen.