Statsvetarens tips: Så hittar du i informationsdjungeln inför valet

Inför valet kommer Ann-Catrin Kristianssen, lektor i statskunskap vid Örebro universitet, höras flera gånger i P4 Örebro.

Och just idag gav hon tips om vad man kan tänka på för att inte tappa bort sig i all information från de olika politiska partierna under valrörelsen:

– Debatter kan vara bra att kolla på för att lära sig partiernas retoriska grepp och vilka frågor de vill lyfta fram, säger Ann-Catrin Kristianssen.

Men för att man ska kunna fördjupa sig i partiernas politik bör man läsa partiernas program på nätet.

– Kan man kolla in deras hemsidor finns där väldigt mycket information. Både kortfattat och längre. Sen om man har tid borde man gå in på partiprogrammen för att se vad partierna verkligen vill, säger hon.