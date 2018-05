Förkunna din kärlek framför en zombie

Bröllopet äger rum i samband med Spökstaden som arrangeras för tredje året i rad i slutet av oktober.



Örebrokompaniet vill nu kombinera skräck med kärlek och söker därför skräckälskande par som vill gifta sig under annorlunda och obehagliga former.



Samma dag går loppet Run for your lives i Örebro, så hela stan kommer krylla av zombies.