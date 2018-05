Polisen har summerat årets vapenamnesti

De flesta vapen som kom in var av typen "jaktvapen", men över 3 500 enhandsvapen lämnades också in.



I polisregion Bergslagen där Örebro län ingår kom det in 1 170 vapen och 2 671 kilo ammunition.



Den tillfälliga vapenamnestin pågick mellan den 1 februari och 30 april i år.



Totalt var det färre vapen som lämnades in under den här vapenamnestin än den förra som var 2013.