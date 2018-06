Ny bevisning måste presenteras mot mordmisstänkt

Så sent som i går torsdag hölls nya förhör med den misstänkta mannen, men han fortsätter att neka till all inblandning i brottet.



Mannens advokat som var med under förhören, säger till Nerikes Allehanda att 44-åringen förnekar brott och har samma inställning som tidigare. Han kan dock inte säga om det presenterats nya bevis.



Polisen var också på plats under torsdagen med bland annat hundar, vid den misstänte mannesn hus, som återigen är avspärrat. Vad det eventuellt ledde till är fortfarande oklart.



För en vecka sedan häktade tingsrätten mannen på den lägre misstankegraden, vilket gör att åklagaren bara har en vecka på sig att presentera ny bevisning, annars måste 44-åringen släppas.

Under förmiddagen i dag ska åklagare Åsa Hiding ta beslut.