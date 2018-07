Alla bränder i Hörken inte under kontroll

Branden började redan på söndagen och cirka 30 brandmän från fem stationer har arbetat under natten och finns fortfarande på måndagsmorgonen på plats.



Det är en flera kilometer lång sträcka längs järnvägen, men har även spridit sig in i skogen.

Det är tre olika områden som brinner, i två av dem har man bränderna under kontroll men inte i det tredje enligt insatsledare på plats Fredrik Kylborn.