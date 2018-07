Han fick hoppa in i konserten när idolen skadade sig

Mike Svensson skulle se idolerna Prophets of Rage när han skulle till Gröna lund i Stockholm förra veckan. Han har varit ett fan av bandet, som har flera medlemmar i det tidigare bandet Rage Against the Machines, i 20 år.

Men istället blev kvällen en helt annan. Gitarristen hade skadat sin finger. Och istället fick Mike Svensson hoppa in för honom.

– Jag hade haft kontakt med lite folk runt om bandet, och nu skulle jag få träffa dem var tanken. Men då sa de att de kanske behövde plocka upp mig på scen, säger Mike Svensson.

Och det hände mycket riktigt. Mike fick ställa sig på scen och hoppa in för gitarristen

– Jag tänkte ingenting när jag spelade. men det var så häftigt, säger han.

Och hans förhoppning nu är att spelningen med idolerna kan öppna nya dörrar för Kalskogagitarristen.