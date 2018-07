Många skogsbränder i Örebro län

Vakthavande befäl på Nerikes brandkår säger att det rör sig både om mindre markbränder till bränder på upp till 8 hektar.



Vid Kloten i Örebro härjar just nu en större brand som inte är under kontroll. En helikopter har satts in för att vattenbomba området som är svåråtkomligt och består av branta bergsområden. Räddningstjänsten vet ännu inte när man kommer att kunna lämna platsen.