Vedhög brann i Örebro

Skogsbränderna i Örebro län har varit lugna de senaste dagarna, men Nerikes brandkår fick natten till söndag också rycka ut för att släcka en vedhög i Venaskogen i Örebro.

– Det var en ganska hög vedhög men vi lyckades släcka den under natten. nu under dagen har vi kvar en tankbil på platsen för att hålla området under uppsikt, säger Daniel Langenbach, inre befäl vid Nerikes brandkår.

Vad som orsakade branden vet man inte på räddningstjänsten.

– Men jag har inte fått någon indikation på att branden ska ha uppkommit på naturlig väg.