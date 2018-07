Personal från Nerikes Brandkår lånas ut till Dalarna

Branden i Trängslet är en av de stora skogsbränderna som just nu härjar i landet.

Hittills har Nerikes Brandkår inte lånat ut någon personal eftersom de haft mycket på hemmaplan, men nu är det en styrka som ska åka.



– De går in på övertid så det påverkar inte vår bemanning här, säger Tobias From, inre befäl på Nerikes Brandkår.