Skogsbrand i Laxå får hjälp med helikopter

Utanför Laxå håller räddningstjänsten under fredagskvällen på att släcka en skogsbrand.

Runt klockan 18:40 beskrevs ett område på 100 gånger 200 meter vara drabbat sydväst om Laxå tätort, vid länsväg 205 och E20. Det är öppna lågor och tre styrkor på räddningstjänsten håller just nu på att bekämpa branden. Man har begärt in helikopterresurs som kommer vattenbomba området.