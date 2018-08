Tredje raka hemmaförlusten för ÖSK

Och det var gästande Häcken som efter stor dramatik kunde vinna med 2-1 efter sent avgörande av Häckens skyttekung Paulinho.

Matchen inleddes i den första halvleken med att bägge lagen ville komma in i matchen och var lite försiktiga och därför slutade den mållös.

Den andra halvleken inleds med en lurig frispark där ÖSK:s Besara skjuter under muren mot den första stolpen, men Häckens målvakt Peter Abrahamsson gör en fantastisk räddning.

Det första målet kommer för gästerna i minut 57 då Jeremejeff hittar Nasiru Mohammed som placerar in 0-1. Häcken kontrollerar sen händelserna ända tills ÖSK får en hörna i den 74:e minuten och Besara skruvar den hårt in mot målet och Häckens målvakt boxar upp bollen högt upp i luften och Almebäck stör sen gästernas målvakt på mållinjen och målvakten slår in bollen in i eget mål så ett självmål leder ÖSK till 1-1.

Resultatet står sig tills fem minuter återstår då Häckens skyttekung Paulinho får tag på bollen utanför ÖSK:s straffområde och han placerar in slutresultatet 1-2.

Peter Widbark

