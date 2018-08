Stor uppslutning när kungaparet promenerade in i slottet

Många passade på att titta när kungaparet vandrade in på Örebro slott tidigare idag.

– Jag gillar kungafamiljen och jag har besök från England som intresserar sig för kungaparet, säger Juan Bernal.

En av hans besökare är systerdottern Maria Garcia.

– They are lovely, they look very cute, säger hon om Carl XIV Gustaf och Silvia.

– It's a lovely gift for a tourist, stämmer hennes make Noel Hardwick in.