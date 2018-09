Så ser politiska läget ut i Örebro

Trots tillbakagång för bland annat Socialdemokraterna i valet så ser det ut som att de partier som haft makten i kommunen de senaste sju åren, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna verkar kunna behålla makten.

Alla tre parter verkar vara intresserade av att fortsätta samarbetet, men det ser ut som att de måste samarbeta med ytterligare ett perti.

– Det har fallit sig naturligt att vi som största parti tagit kontakt med de andra partierna. Och först tog vi ju kontakt med våra samarbetspartier, det är det enda hyggliga, säger Kenneth Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Om det visar sig att Örebropartiet inte kommer in i kommunstyrelsen när det slutgiltiga valresultatet kommit in kan det grynna de styrande partierna. Men blir så inte fallet kan S, C och KD behöva samarbeta med ytterligare ett parti. Ett parti som kan vara av intresse skulle vara Miljöpartiet.

– Vi är i så fall tydliga med att det inte är makten i sig som är viktig för oss. Utan att vi kommer att kunna göra ett politiskt avtryck, säger Sara Richter, språkrör för Miljöpartiet i Örebro kommun.