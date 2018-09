Springare höll pokerkvällar i polishuset – anmäldes för brott mot tystnadsplikten

Polisen Peter Springare anmäldes för brott mot tystnadsplikten efter sitt beteende under utredningen av mordet på en kvinna i Hjärsta i somras.



Han ska ha bjudit in obehöriga till pokerkvällar i ett säkerhetsklassat rum under tiden då han var mordutredare.



Både Peter Springare och dåvarande chefen för grova brott, Jonas Rydén, fick lämna sina uppdrag och utredningen kring mordet i Hjärsta när anmälan upprättades.



Anmälan lades senare ner av åklagare Mats Ericsson, han säger till Nerikes Allehanda att ingen av pokerspelarna har röjt någon uppgift som de varit skyldiga att hemlighålla. Men han säger att uppträdandet var olämpligt och klumpigt och att det snarare är ett arbetsrättsligt problem.



I början av september omplacerades Peter Springare permanent, nu jobbar han med arbetsmiljöbrott på region Bergslagen.