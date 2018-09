Kif Örebro klev upp i serieledning

Kif Örebro tog under fredagskvällen emot Uppsala i Elitettan i fotboll för damer. Det var Uppsala som tog kontroll över matchen i den första halvleken, men några farliga målchanser fick publiken inte se. Slutskedet av halvleken skulle dock bli händelserik. Uppsala tog först ledningen med 0-1 när Moa Mattsson placerade in bollen från nära håll. Bara minuter senare kvitterade Rebecka Holm för Kif Örebro när hon lyfte in bollen i det bortre hörnet.



I den andra halvleken började Kif Örebro piggast och kom till ett par målchanser tidigt utan att göra mål. Efter 61 minuter gav Maja Regnås Kif Örebro ledningen med 2-1 efter en hörna, och det visade sig vara matchens avgörande mål då ställningen stod sig matchen ut.



I och med segern kliver Kif Örebro upp i serieledning på bättre målskillnad än Kungsbacka och tar ytterligare kliv mot uppflyttning till Damallsvenskan. I nästa match för Kif Örebro väntar Kvarnsveden på bortaplan den 13 oktober.





Alexander Widbark

alexander.widbark@sverigesradio.se