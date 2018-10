Stefan hamnade mitt i tågkaoset – fastnade i Hallsberg

– Informationen är jättedålig, säger Stefan Lundberg på perrongen i Hallsberg.

Under måndagens tågkaos med förseningar i trafiken efter ett elfel under helgen norr om Skövde och efter en nedriven kontaktledning i Kumla under måndagsmorgonen har Stefan Lundberg fått flertalet olika bud kring tågavgångar.

– Först får vi reda på en tid, sen när vi kommer hit till hallsberg är tåget inställt. Nu ska ett annat tåg komma, kanske, säger han uppgivet.

Enligt honom var stämningen på det tåg han tidigare satt på varit uppgiven.

– Folk skrattade mest åt SJ. De kan ju inte rå för de här omständigheterna men man måste arbeta mer med information, säger han.

