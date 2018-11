Man klättrade in och stal halsband på 95-åring

– En okänd man har klättrat in via en balkong, gått in i lokalen och in till en kvinnas rum, tagit ett halsband hon hade på sig och därefter lämnat platsen samma väg han kom. Han försvann mot Stadsparken, säger Christina Hallin, presstalesperson Polisen Bergslagen.

Stölden hände vid halv sjutiden på torsdagskvällen på ett äldreboende på Öster i Örebro. Det var personal som rapporterat in stölden och flera åldringar har bevittnat den. Ingen ska ha blivit fysiskt skadad.

– Det är fruktansvärt fräckt och inte särskilt trevligt för den som utsatts och för de andra boende som såg det.

Ännu har polisen inte fått tag på den misstänkte mannen.

– Vi söker en man cirka 20-30 år, cirka 180 cm lång, ljus i hyn, korthårig med mörkt vågigt hår och med mörka kläder – eventuellt träningskläder eller arbetskläder.