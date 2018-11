Stor dramatik när Örebro Volley besegrades på hemmaplan

Toppmötet i Elitserien mellan Örebro Volley och Hylte/Halmstad blev en match med flera ansikten. Örebro som började matchen bra och ledde i det första setet med 9-6 innan gästerna kom in i matchen och som de till slut vann det med klara 25-17 mot ett förvirrat Örebro som hade stora problem i framförallt försvarsspelet. I det andra var det jämnare men fortsatt med Hylte/Halmstad i förarsätet och där de framförallt fick stopp på Örebros bäste poängplockare Diana Lundevall. Det andra slutade 23-25 och i läge 1-8 i det tredje byttes Lundevall ut mot Iida Murto som kom in och verkligen vände matchen med framförallt stabilt servande , ett bra försvarsspel i bakplan och giftigt anfallsspel vilket lyfte hela laget och Örebro kunde vinna de nästkommande två seten (25-22) & (25-15) och det femte och avgörande blev så spännande som ett set kan bli. Bra spel, poäng som går från det ena till det andra laget och det hela slutade med att förre Örebrospelaren Jona Vigfusdottir smashande in avgörande , men Örebro fick i alla med sig en poäng och ett kvitto på att man kan resa sig trots knackig inledning.