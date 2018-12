Finalist #1: Julia Pietrzak Rådström

Hon är vår yngsta deltagare i årets upplaga av P4 Örebros Lokalartist 2018. Musiken har präglat hela Julia Pietrzak Rådströms liv och hon spelar flera instrument. Julia framför låten "If I ain't got you" med Alicia Keys. Här presenterar Julia Pietrzak Rådström sig själv som en av kandidaterna till P4 Örebros nästa lokalartist för 2018.

Så länge jag kan minnas har jag hållit på med musik på alla möjliga sätt, jag spelar flera olika instrument, men sången är det jag brinner mest för.



Det har blivit en hel del olika evenemang där jag uppträtt och jag är också med i Karolinskas kammarkör.



Efter Karl Johanskolans musik-klasser, kom jag in på sång på Södra Latins musikprogram i Stockholm, men valde till slut att stanna i Örebro sjunga vidare här.



– Julia Pietrzak Rådström

